2019 fielen 366 Lebensmittel-Kontrollen im Unterallgäu aus

Plus Hunderte Kontrollen im Unterallgäu wurden im vergangenen Jahr gestrichen. Dabei stellen die Behörden immer wieder gravierende Mängel fest.

Wie sorglos können wir das, was auf dem Teller landet, zu uns nehmen? Zahlen der Verbraucherorganisation Foodwatch haben kürzlich einen faden Beigeschmack hinterlassen. Demnach ist deutschlandweit jede dritte Kontrolle von Lebensmittelbetrieben ausgefallen. Und auch im Unterallgäu herrscht ein massiver Kontroll-Rückstand.

2550 Betriebe hatte die Lebensmittelüberwachung des Landkreises im vergangenen Jahr zu überwachen. Dazu zählen sämtliche Unternehmen, die Lebensmittel produzieren, verarbeiten oder in Umlauf bringen – wie etwa Restaurants, Supermärkte oder Metzgereien. Die Bandbreite im Lebensmittel-Sektor ist also groß, und die Herausforderungen für die hiesigen Kontrolleure entsprechend. Das Problem: Um alle Betriebe im Unterallgäu abdecken zu können, wären sechs Kontrolleure notwendig – derzeit sind es aber nur fünf. Die Konsequenz: 366 vorgesehene Kontrollen mussten 2019 ausfallen. Im Jahr zuvor waren es sogar 459.

Bis 2022 ist die Lebensmittelüberwachung im Unterallgäu unterbesetzt

„Mit der aktuellen Personalstärke können wir die vorgesehenen Frequenzen nicht einhalten, keine Chance“, sagt Thomas Simon. Er leitet die Lebensmittelüberwachung im Landratsamt Unterallgäu und bemüht sich schon seit Langem darum, vom bayerischen Innenministerium einen zusätzlichen Mitarbeiter zu bekommen – teilweise mit Erfolg: Die Regierung von Schwaben hat einen Auszubildenden ab dem Frühjahr zugesagt. Die Ausbildung dauert jedoch zwei Jahre, die Lebensmittelkontrolle bleibt also bis 2022 unterbesetzt. Dabei stoßen die Kontrolleure schon jetzt immer wieder auf Zustände, die Simon in manchen Fällen als „erschreckend“ bezeichnet.

Zwei Betriebe ließ die Lebensmittelüberwachung 2019 wegen „gravierender Mängel“ vorübergehend schließen. Grund seien jeweils unzumutbare hygienische Bedingungen gewesen, sagt Simon. Um welche Betriebe es sich handelt, möchte er nicht verraten. Nur so viel: „Bei den Kontrollen zählt immer der Gesamteindruck – da geht es mal um einen unsauberen Kühlschrank, mal um komplett verschmutzte Böden oder Arbeitsflächen. Wir achten auch darauf, ob Schmutz frisch oder schon länger da ist.“ Eine Gesundheitsgefahr habe es aber in keinem dieser Fälle gegeben, betont Simon.

Gravierende Mängel bei Kontrollen im Unterallgäu festgestellt

Auch 25 „mittelgradige Mängel“ stellten die Kontrolleure 2019 im Unterallgäu fest. Dabei sind nicht nur hygienische Defizite ein Problem – auch zunehmende Bürokratie macht vielen Betrieben zu schaffen. „Gerade die Kleinen sind mit Vorgaben konfrontiert, die auch für mich nicht immer nachvollziehbar sind. Die kommen irgendwann nicht mehr hinterher“, sagt Simon. „Große Betriebe decken ihren Dokumentationsaufwand mit eigenen Mitarbeitern ab, aber welcher Familienbetrieb kann das schon?“

Auch die Bürokratie in den eigenen Reihen hat laut Simon drastisch zugenommen. Früher hätten er und seine Kollegen 90 Prozent der Arbeitszeit im Außendienst verbracht, zehn mit administrativen Aufgaben. Inzwischen liege das Verhältnis bei 50:50. „Das macht es uns natürlich nicht leichter“, sagt Simon. Grundsätzlich gelte: Je mehr seine Mitarbeiter draußen seien, desto besser. Einen Vorstoß des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), nach dem weniger, dafür aber gezieltere Lebensmittelkontrollen stattfinden sollen, hält Simon deshalb für den falschen Ansatz. „Kontrollen haben die größte Wirkung, das ist Fakt. Wir brauchen deshalb auch im Unterallgäu eher mehr als weniger“, stellt er unmissverständlich klar.

Kontrollen der Lebensmittel im Unterallgäu nur Momentaufnahmen

Wann Kontrolleure aktiv werden, hängt bislang vom möglichen Gesundheitsrisiko für die Verbraucher ab, das in einem Betrieb entstehen kann. Eine Metzgerei, in der die Mitarbeiter in direkten Kontakt mit der Ware geraten, wird deshalb etwa alle drei bis sechs Monate unter die Lupe genommen, ein Getränkemärkten dagegen ungefähr nur alle drei Jahre. Die Kontrolleure inspizieren aber nicht nur im Rahmen der jeweiligen Zeitfenster, sondern auch auf konkrete Hinweise von Verbrauchern oder Mitarbeitern der jeweiligen Betriebe hin. Auch für die Überprüfung von Rückrufen ist die Lebensmittelüberwachung zuständig – die Kontrolleure werden an vielen Fronten gleichzeitig gebraucht.

Mit personeller Entlastung ist es laut Thomas Simon aber nicht getan, wenn Mängel in den Lebensmittelbetrieben künftig minimiert werden sollen. Er fordert insbesondere eine Qualifikationspflicht für Betriebe im Gaststättengewerbe. „Momentan kann jeder einer Gaststätte betreiben, egal ob er Vorkenntnisse hat oder nicht“, moniert Simon.

Dadurch könne es schnell zu Problemen kommen, dessen Konsequenzen letztlich der Verbraucher tragen müsse. „Wir können nicht 24 Stunden am Tag überall sein. Unsere Kontrollen sind immer nur Momentaufnahmen.“