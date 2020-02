2019 war für die Bauern ein äußerst frustrierendes Jahr

Plus Der Bauernverband im Unterallgäu kritisiert die Behandlung der Landwirte: Jeder in der Landwirtschaft Tätige fühle sich wie "Freiwild".

„2019 war für uns Landwirte ein äußerst frustrierendes Jahr.“ Diese Bilanz zog Kreisobmann Martin Schorer in Westerheim bei der Jahresversammlung des Unterallgäuer Kreisverbands des Bayerischen Bauernverbands - und nannte mehrere Gründe.

Stalleinbrüche würden quasi als Kavaliersdelikt gewertet, jeder in der Landwirtschaft Tätige fühle sich wie „Freiwild“. Zudem sei man mit „selbst ernannten Tierschützern“ konfrontiert, die Bauern vorschreiben wollten, wie diese ihre Tiere zu behandeln haben.

Er wolle „bestimmte Missstände nicht schönreden“, so Schorer: Doch was seit mehr als einem halben Jahr vor sich gehe, „hat die Grundlage des Rechtsstaates verlassen“. Er berichtete, dass der Kreisverband in einem Brief an die Bayerische Staatskanzlei darum gebeten habe, bei Tierschutzkontrollen künftig wieder „das Prinzip der Verhältnismäßigkeit zu wahren“.

Im Sommer feiert der Bauernverband sein 75-jähriges Bestehen

Von 60 Terminen, an denen sich der Kreisobmann beteiligte, erwähnte er besonders den Berufswettkampf der Bayerischen Landjugend. Dem Thema bodennahe Gülleausbringung widmete sich eine Versammlung des Bauernverbands Allgäu-Schwaben in Bad Buchau und auch auf eine Podiumsdiskussion mit dem Bund Naturschutz kam Schorer zu sprechen: Nach seinen Worten „trafen Welten aufeinander“. Der Blick richtete sich aber auch auf die Zukunft: Der Verband feiert im Sommer sein 75-jähriges Gründungsjubiläum.

Besonderen Dank sprach Schorer den Initiatoren der neuen Bewegung „Land schafft Verbindung“ (LSV) aus, die „verbandsneutral viele Berufskollegen auf die Straße gebracht haben“: Beim Klimaschutz sei die Landwirtschaft nämlich „nicht das Problem, sondern Teil der Lösung“.

Erfolgreiche Bauerndemonstrationen in Memmingen und Augsburg

Norbert Riefer, einer der Unterallgäuer LSV-Initiatoren aus Legau, sprach von erfolgreichen Demonstrationen in Memmingen und Augsburg. Eine nächtliche Aktion, bei der die Zufahrt eines Auslieferungslagers von Edeka in Altenstadt blockiert worden sei, habe am Folgetag zu manchem leeren Warenregal geführt und gezeigt: „Man könnte was bewegen, wenn man wollte.“ Die Unterallgäuer müssten noch aktiver werden.

Kreisbäuerin Margot Walser ließ die vielfältige Arbeit der Landfrauen Revue passieren. Der Berufsstand bedeute immer mehr „eine Gratwanderung“ – gleichzeitig bleibe die Wertschätzung dafür „auf der Strecke“. Die für Schüler in Bayern geplante Projektwoche für Alltagskompetenz – mit Themen wie Ernährung, Gesundheit, selbstbestimmtes Verbraucher- und Umweltverhalten – sei zu wenig: Hierfür brauche es ein eigenes Schulfach. Beim Volksbegehren hätten viele gar nicht gewusst, was sie da unterschreiben. Walser schloss mit dem Appell: „Rettet die Bauern!“

