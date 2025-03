2025 soll es erstmals wieder Pfadfinder in Bad Wörishofen geben

Matthias Weber ist Pastor bei der freien evangelischen Gemeinde in Bad Wörishofen und er hat einen Traum. Er möchte in der Kneippstadt eine christliche Pfadfindergruppe, zunächst für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren, aufbauen. „Menschen und Gott haben mich ermutigt, Kindern auf diese Weise Lebensfreude, Charakterbildung und Vertrauen auf Gott zu vermitteln“, unter dieses Motto stellt er sein Vorhaben. Erfahrung in dieser Beziehung hat er bereits, denn an seiner bisherigen Dienststelle in der Nähe von Karlsruhe ist es ihm bereits gelungen, einen solchen „Pfadfinderstamm“, so die Terminologie, aufzubauen.

