vor 48 Min.

21. Dezember: "Möge die Straße" von "Just Air"

Die Mindelheimer Zeitung hat in diesem Jahr einen ganz besonderen Adventskalender ins Leben gerufen. Jeden Tag musizieren andere Unterallgäuer. Heute: Franziskus und Johannes Steber sowie Christopher Wilhelm.

21. Dezember: „Just Air“

Das Akkordeonensemble „Just Air“ der Städtischen Musikschule Mindelheim interpretiert gemeinsam mit seiner musikalischen Leiterin Helga Knoll- Zettl, Lehrerin für Akkordeon und Leiterin dieser kulturellen Einrichtung, das Irische Segenslied „Möge die Straße“. Es ist zwar kein typisches Weihnachtslied. „Wenn man aber die Textzeilen aus dem Refrain nimmt – „... und ibs wir uns wiedersehen halte Gott dich fest in seiner Hand“ – so passt es in diese Zeit der besonderen Herausforderungen, wo wir auf so manche persönliche Begegnung verzichten müssen“, so Helga Knoll- Zettl. (baus)

Musikalischer Adventskalender der MZ, das Akkordeonensemble der Musikschule Video: Helga Knoll-Zettl

