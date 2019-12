17:50 Uhr

22-Jähriger bei Waldarbeiten in Zaisertshofen verletzt

Ein 22-Jähriger ist bei Arbeiten in einem Wald bei Zaisertshofen von einem Ast getroffen worden. Das hatte schwerwiegende Folgen.

Von Ulf Lippmann

Bei Baumfällarbeiten in einem Wald bei Zaisertshofen ist ein 22 Jahre alter Mann am Dienstag schwer verletzt worden. Laut Polizei wurde er von einem Ast so schwer getroffen, dass sein Unterschenkel mehrfach gebrochen ist. Der Verletzte wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Polizei ermittelt derzeit, ob einen 19 Jahre alten Kollegen, der den Baum gefällt hat, eine Mitschuld an dem Unfall trifft.

Themen folgen