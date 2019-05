vor 51 Min.

222 Kisten voller Bücher

Jugendliche machen bei der „72-Stunden“-Sozialaktion mit

Von Sabine Schaa-Schilbach

Es waren genau 222 Kisten, als Rundweg aufgebaut im Pfarrgarten Türkheim. In jeder Kiste so viele Bücher wie nur reinpassten – da war einiges an Arbeit angefallen. Im Rahmen der Sozialaktion „72 Stunden“ hatten die Jugendlichen der Pfarrei Türkheim unter Anleitung von Diakon Gerhard Rummel drei Tage vorher mit dem Sortieren angefangen und das Ergebnis am vierten Tag präsentiert.

Es sollte ein ausgelassenes Fest werden für alle Türkheimer – und die waren zahlreich erschienen. Livemusik von Connie Grimme und Christine Ledermann ließen die 1970er-Jahre wieder aufleben. Dazu gab es zwei Talk-Runden, eine Lesung und zwei „Überraschungs-Autoren“ aus der Region.

Das Programm wurde von Simone Sirch und Tobias Fackler gekonnt moderiert. Gekommen waren der Bürgermeister und die Leiter der Türkheimer Schulen und des Hauses für Kinder, die sich den Fragen der Moderatoren stellten.

Es ging natürlich ums Lesen, um die Magie von (guten) Büchern. Es ging darum, warum bei vielen Jugendlichen die Lesekompetenz abgenommen habe, es ging um das Verhältnis Bücher zu modernen Medien. Das schöne Buch, das man in die Hand nehmen kann und das gut riecht, kam dabei bei vielen immer noch auf Platz 1.

Einig waren sich die Gesprächsteilnehmer darin, dass man die „verschiedenen Kanäle bedienen müsse“ und dass in Türkheim schon sehr viel in Sachen Buch und Lesen getan werde.

In der zweiten Gesprächsrunde erzählte Walter Mirbeth, Organisator der „Türkheimer Buchwochen“, wie die Nominierungen für den Deutschen Jugendliteratur-Preis zustande kommen. Er trug außerdem eine kurze, spannende und vielversprechende Geschichte der Türkheimer Schülerin Rebecca Börkey vor. Martina Mayer-Lauingen aus Ettringen und Thorsten Oliver Rehm aus Irsingen sprachen über Erfahrungen als Autoren.

