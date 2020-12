05:00 Uhr

23. Dezember: „O Holy Night“ von Elisabeth Sedlmayr

Die Mindelheimer Zeitung hat in diesem Jahr einen ganz besonderen Adventskalender ins Leben gerufen. Jeden Tag musizieren andere Unterallgäuer. Heute: Elisabeth Sedlmayr aus Bad Wörishofen.

Von Sandra Baumberger

Mit ihren elf Jahren hat sich Elisabeth Sedlmayr aus Bad Wörishofen bereits bei mehreren Konzerten und als Erstplatzierte des Musikwettbewerbs „Jugend musiziert“ einen Namen gemacht. Eine ihrer prominentesten Zuhörerinnen dürfte Bundeskanzlerin Angela Merkel gewesen sein, bei deren Besuch in Ottobeuren vor zwei Jahren Elisabeth flötete.

Sie lernt seit 2013 an der Irmgard-Seefried-Sing- und Musikschule in Bad Wörishofen Flöte und hat sich für den MZ-Adventskalender das Stück „O Holy Night“ von Adolphe Adam ausgesucht. „Ich habe es vor einiger Zeit für eine Delegation aus Südkorea gespielt, die zu Besuch in Bad Wörishofen war und mich in der Kirche zur Weihnachtszeit gehört hatte“, begründet Elisabeth ihre Wahl. Am Klavier begleitet sie Bernhard Ledermann.

Musikalischer Adventskalender der MZ, Elisabeth Sedlmayr Video: Elisabeth Sedlmayr

