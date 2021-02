vor 27 Min.

23-Jährige bei Streit mit Ex-Freund in Bad Wörishofen schwer verletzt

In Bad Wörishofen ist ein Streit eskaliert. Eine 23-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Junge Frau wirft sich in Bad Wörishofen auf die Motorhaube des Wagens ihres Ex-Freundes und wird dabei schwer verletzt.

Ein Streit in Bad Wörishofen ist eskaliert. Eine 23-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt. Sie war am Dienstagnachmittag mit ihrem 28 Jahre alten Ex-Freund im Auto unterwegs.

Wie die Polizei berichtet, kam es im Wagen zum Streit. Weil die verbale Auseinandersetzung zu eskalieren drohte, habe der 28-Jährige das Auto abgestellt, so die Polizei. Außerhalb des Wagens ging der Zoff dann weiter.

Als der 28-Jähriger wieder ins Auto steigen wollte, habe seine Ex-Freundin auf den Wagen eingeschlagen und sich auf die Motorhaube geworfen, berichtet ein Polizeisprecher. Der Mann sei aber trotzdem losgefahren. Die 23-Jährige wurde dabei von der Motorhaube geschleudert. Sie zog sich Kopfverletzungen zu. Die Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. „Sie befindet sich derzeit außer Lebensgefahr“, teilt die Polizei mit.

Die Polizei Bad Wörishofen hat in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Memmingen die Ermittlungen übernommen. Den 28-Jährigen erwarte eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zudem werden weitere Maßnahmen in Bezug auf die Fahreignung geprüft. Gegen die 23-Jährige wurden Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Nötigung erstattet. (mz)

