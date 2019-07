vor 40 Min.

23-Jähriger pöbelt sich ins Polizeigewahrsam

Die Polizei hat in Bad Wörishofen einen pöbelnden 23-Jährigen in Gewahrsam genommen.

Der junge Mann benahm sich in Bad Wörishofen gehörig daneben und machte sparte dabei auch die Polizisten nicht aus.

Sein übermäßiger Alkoholkonsum hat einem 23-jährigen in der Nacht zum Freitag in Schwierigkeiten gebracht. Weil er in einer Wörishofer Bar herum gepöbelt hatte, wurde ihm dort Hausverbot erteilt. Da er sich dennoch beharrlich Zutritt zu der Bar verschaffen wollte und dabei sogar eine Angestellte verletzte, wurde die Polizei alarmiert.

Unbeeindruckt von den Polizeibeamten setzte er sein rüpelhaftes Verhalten fort und beleidigte dann auch noch die eingesetzten Beamten. Die fackelten dann aber nicht mehr lange und nahmen den Mann vorläufig in Gewahrsam, ehe sie den 23-Jährigen bei seinen Eltern ablieferten. Erst seinem Vater gelang es dann, den rabiaten Mann zu beruhigen. Ihn erwarten jetzt Anzeigen wegen Beleidigung, Körperverletzung und Hausfriedensbruch. (mz)

