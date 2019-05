vor 57 Min.

24-Jähriger fuhr unter Drogeneinfluss direkt der Polizei in die Arme

Ausgerechnet direkt vor der örtlichen Polizeiwache wurde ein 24-jähriger Autofahrer erwischt, der sich unter Drogeneinfluss ans Steuer gesetzt hatte.

Ein saftiges Bußgeld und ein Fahrverbot hat sich ein 24-jähriger Autofahrer eingehandelt, der am Sonntagabend in der Stockheimer Straße in Bad Wörishofen – also unmittelbar vor der örtlichen Polizeidienststelle – in eine Verkehrskontrolle geraten war. Bei der Überprüfung bemerkten die Beamten, dass der 24-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Durch eine Blutentnahme wurde dieser Verdacht dann auch bestätigt. Die Polizei machte jedoch keine Angaben, welche Drogen der Autofahrer genommen hatte.

