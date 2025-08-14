48.000 Quadratmeter pro Jahr: Hier entstehen Ziegelhäuser in Rekordzeit

Stein auf Stein, das Häuschen wird bald fertig sein – das war einmal. Heute heißt es: Modul auf Modul, fertig ist das Haus, wie cool! Die Mindelheimer Firma WMM Modulbau hat es mit ihrem neuen, patentierten System geschafft, dass Mehrfamilienhäuser, Hotels und Wohnheime binnen kürzester Zeit und deutlich günstiger errichtet werden können, und das in Ziegel-Massivbauweise. Damit hat das Unternehmen auch die Jury des mit 25.000 Euro dotierten VR-Innovations-Award der Volks- und Raiffeisenbanken überzeugt. Doch wie genau werden diese Modulhäuser eigentlich gebaut? Für uns hat Firmenchef Tobias Waltl die Tore seiner frisch eingeweihten Hallen bei Kammlach geöffnet und einen Blick hinter die Kulissen gewährt.

