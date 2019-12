13.12.2019

25 Jahre in enger Verbundenheit

Freundeskreis in Bedernau feiert

Die Freundschaft zwischen Bedernau und dem französischen Plouigneau in der Bretagne ist aus dem Alltag der Menschen nicht mehr wegzudenken. Bereits seit 1976 gibt es jährliche Begegnungen abwechselnd in Deutschland und Frankreich und 1994 wurde aus dieser tiefen Verbundenheit heraus der Deutsch-Französische Freundeskreis gegründet, der nun sein 25-jähriges Bestehen feiern konnte. Dazu begrüßte die Vorsitzende Christina Schuster zahlreiche Mitglieder und Gönner. Stellvertretender Bürgermeister Josef Seitz brachte im Namen der Gemeinde ein Geschenk mit und lobte das außerordentliche Engagement des Vorstandes.

„Am 15. November 1994 haben 24 Gründungsmitglieder den Verein aus der Taufe gehoben“, erzählt Ehrenvorsitzender und Gründungsvater Otto Heel in seinem Rückblick. Er war von 1994 bis 2011 Vorsitzender des Vereins. Christina Schuster war seine Stellvertreterin und übernahm den Posten der Vorsitzenden 2011. Dem Gründungsvorstand gehörten weiter an: Fred Wiedenmann (Schriftfrüher), Karin Heel (Kassiererin), Willi Schreiber, Bernhard Biber, Marco Seith, Martin Geiger, Jürgen Schuster, Franz Stauber, Maria Jakob und Barbara Ritter als Beisitzer.

In diesem Jahr musste der Verein einen herben Verlust durch den plötzlichen Tod des Zweiten Vorsitzenden Georg Mang im September verkraften. „Sein Tod bringt eine große Leere in unsere Reihen“, sagte Otto Heel, doch gemeinsam wolle man zuversichtlich auf das Kommende blicken. Denn 2020 fahren die Bedernauer vom 30. Juli bis 7. August wieder in die Bretagne und Christina Schuster hofft auf viele Anmeldungen. Dass der Verein aber nicht nur die Austauschfahrten organisiert, machen die vielen Aktionen während eines Jahres deutlich und immer wird in geselliger Runde gefeiert, wie auch an diesem Abend. (müsa)

