10:43 Uhr

250 Wanzl-Mitarbeiter streiken in Kirchheim

Dem Aufruf der IG Metall zum Warnstreik sind bei der Firma Wanzl in Kirchheim gestern rund 250 Mitarbeiter gefolgt.

Beschäftigte in Kirchheim fordern einen Tarifvertrag. Vor allem treibt sie die Sorge ums Weihnachtsgeld. Die Geschäftsleitung will das aber gar nicht kürzen.

Von Rebekka Jakob und Johann Stoll

Rund 250 Beschäftigte der Firma Wanzl in Kirchheim haben am Donnerstag vorzeitig ihren Arbeitsplatz verlassen. Mit Traktoren war die Zufahrt abgesperrt worden. Ziel des Warnstreiks ist ein Tarifvertrag. Welche Angebote tatsächlich auf dem Tisch liegen, darüber gibt es unterschiedliche Angaben der Tarifparteien.

Mitarbeiter, gekleidet in rote Plastikwesten und Mützen, ausgestattet mit Trillerpfeifen, machen vor dem Firmengelände ihrem Unmut Luft: „Ich bin sauer“ heißt es auf einem der Schilder. „Ein voller Erfolg“ sagt Gewerkschaftssekretärin Sabrina Balkheimer von der IG Metall Neu-Ulm-Günzburg.

Die Mehrheit der 300 Wanzl-Beschäftigten in Kirchheim beteiligte sich an dem Streik

Schon die Frühschicht war zum Warnstreik aufgerufen worden. Von den 300 Beschäftigen, die bei Wanzl in Kirchheim üblicherweise im Schnitt arbeiten, beteiligte sich laut Gewerkschaft die Mehrheit. In Kirchheim sprachen neben Balkheimer auch der IG-Metall-Bevollmächtige für Neu-Ulm/Günzburg, Günter Frey sowie der Betriebsratsvorsitzende Josef Salger.

Das Ziel der Gewerkschaft machte Günter Frey deutlich: „Wir werden als IG Metall nicht locker lassen, bis es bei Wanzl einen Tarifvertrag gibt“. Als eine der Hauptsorgen stellen die Beschäftigten und die Gewerkschaft dabei eine mögliche Einschränkung des Weihnachtsgeldes dar. Auch im Stammwerk in Leipheim kam es zu Arbeitsniederlegungen. Dort hieß es auf Schildern: „Der Weihnachtsmann wird arbeitslos“ oder „Finger weg vom Weihnachtsgeld“.

Dass das Unternehmen nun vorgeschlagen habe, eine Einschränkung im Falle eines schlechteren Betriebsergebnisses in eine Tarifvereinbarung aufzunehmen, wolle die Gewerkschaft nicht hinnehmen. „Wir wollen denen keine Rechtsgrundlage geben, an euer Weihnachtsgeld zu kommen“, so Frey gegenüber den Streikenden.

Klaus Meier-Kortwig, der Vorsitzende der Geschäftsführung von Wanzl, sieht die Sache allerdings etwas anders, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung kurz vor dem Streik sagt. Das Weihnachtsgeld sei in den vergangenen Jahren bei Wanzl auch ohne spezielle Vereinbarung anstandslos gezahlt worden, sagt er – und daran solle zumindest nach dem derzeitigen Stand auch nichts geändert werden. In einem Schreiben, das die Geschäftsleitung vor wenigen Tagen an alle Mitarbeiter verschickt hat, werden die beiden vorliegenden Angebotsvarianten der Arbeitgeberseite vorgestellt. Darin heißt es wörtlich: „Bei beiden Lösungen nehmen wir Abstand von Forderungen zur unbezahlten Mehrarbeit und zur Veränderung der Regelung des Weihnachtsgeldes.“

Die Angebote der Wanzl-Geschäftsleitung seien jedoch „so schlecht, dass man sie nur abweisen kann“, sagt Günter Frey. Das erste Angebot, welches das Unternehmen gemacht habe, hätte laut Frey eine Kürzung um zehn Prozent des Jahresgehalts für jeden bedeutet. „Das aktuelle Angebot läuft auf etwas ähnliches hinaus“, so Frey weiter.

Bereits im November hatte es bei Wanzl in Kirchheim eine Protestaktion gegeben:

„Aktive Mittagspause“ bei der Firma Wanzl in Kirchheim

Der Flächentarifvertrag komme für Wanzl einfach nicht infrage, erklärt Klaus Meier-Kortwig. „Wir haben in unserer Branche andere Voraussetzungen wie Siemens oder BMW.“ Durch die fortschreitende Digitalisierung in der Einkaufswelt befinde sich Wanzl im Wandel, das Segment der Einkaufswagenherstellung, mit der das Unternehmen groß geworden sei und immer noch die Position des Weltmarktführers einnehme, schrumpfe zugunsten anderer Unternehmensbereiche. Das Rekordhoch bei den Rohstoffpreisen sowie die kurzfristige Produktion seien mit verantwortlich. Deswegen strebe das Unternehmen eine betriebliche Lösung im Tarifstreit an.

Aus dem Schreiben der Geschäftsleitung gehen zwei Angebotsvarianten hervor: Die eine sei eine „kleine Lösung“ in einer betrieblichen Regelung bis Ende 2020. Sie sieht eine Erhöhung der Entgelt-Tabellen um zwei Prozent vor, außerdem 4,3 Prozent zusätzlich ab einer Rendite von drei Prozent in diesem Jahr. „Ab zwei Prozent Rendite würden wir bereits eine anteilige Erhöhung bezahlen“, sagt Klaus Meier-Kortwig.

Eine Betriebsvereinbarung zur Leiharbeit bei Wanzl in Kirchheim ist geplant

Außerdem vorgesehen sei eine Betriebsvereinbarung zur Leiharbeit. Regelungen zu Fahrgeld, Arztbesuchen und Kleidergeld würden dafür beendet. Die zweite Variante, welche das Unternehmen vorschlägt, sieht einen Tarifvertrag bis Ende 2021 vor. Der Inhalt: Wie bei Variante eins, nur zusätzlich mit der Einführung einer betrieblichen Altersteilzeit für vier Prozent der Anspruchsberechtigten. Außerdem soll in dieser Variante das Leistungsentgelt um zwei Prozent sinken, gleichzeitig eine „echte“ leistungsorientierte Vergütung eingeführt werden. Stattdessen sollen jährlich bis zu 800.000 Euro in die systematische Personalentwicklung fließen.

Er hoffe, sagt Günter Frey, dass die Geschäftsleitung bald wieder zu Verhandlungen bereit sei. Andernfalls sei die IG Metall zu weiteren Streiks bereit. Das scheint auch bei vielen Beschäftigten der Fall zu sein: Wenn sich nichts bewegt, „dann gehen wir wieder raus, aber länger“, meldete sich einer der Streikenden zu Wort und erntete dafür großen Applaus seiner Kollegen.

Mehr über die Firma Wanzl und ihre Entwicklung in den vergangenen Jahren lesen Sie hier:

Wanzl steht vor großen Veränderungen

70 Jahre und 700 Millionen Euro Umsatz

Einkaufswagen ohne Ende – aber nicht nur

Themen Folgen