27-Jährige überholt trotz Gegenverkehr: Polizei sucht Geschädigte

Eine 27-Jährige hat kurz vor Unterrieden zwei Autos überholt, obwohl ihr ein anderer Wagen entgegenkam. Nach einem Unfall ist sie geflüchtet. Jetzt sucht die Polizei weitere Geschädigte.

Von Melanie Lippl

Eine 27-Jährige hat zwischen Bedernau und Unterrieden einen Verkehrsunfall verursacht und ist dann weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Jetzt sucht die Polizei nach weiteren Geschädigten.

Wie die Polizei berichtet, war die 27-jährige Autofahrerin am Mittwochmittag auf der Kreisstraße MN8 von Bedernau kommend in Richtung Unterrieden unterwegs, als sie kurz vor der Ortseinfahrt zwei Fahrzeuge überholte - trotz Gegenverkehr in einer Kurve. Der Fahrer des Autos, das ihr entgegenkam, musste deshalb stark abbremsen und streifte beim Wiedereinscheren einen roten BMW, den die Frau gerade überholt hatte.

Die 27-Jährige fuhr nach dem Unfall bei Unterrieden einfach weiter

Laut Polizei fuhr die Frau weiter, ohne sich um den Schaden an dem überholten roten BMW zu kümmern. Der rote BMW bog vor Unterrieden ab. Die Fahrerin des zweiten überholten Autos verfolgte die flüchtige Unfallverursacherin und stellte sie in Unterrieden, heißt es im Polizeibericht. Gegen die 27-Jährige wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Die Polizei sucht derzeit noch nach dem Fahrer des roten BMW, den die 27-Jährige überholt hatte. Auch der Fahrer, der der Frau entgegenkam, ist bislang unbekannt. Die beiden Geschädigten werden dringend gebeten, sich umgehend bei der Polizeiinspektion Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/7685-0 zu melden.

