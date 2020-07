vor 18 Min.

27-Jährige vergisst Öl auf dem Herd

Öl in einer Pfanne hat am Mittwoch in einer Wohnung in Türkheim Feuer gefangen. Ein hilfsbereiter Nachbar wurde beim Versuch, den Brand zu löschen, leicht verletzt.

Eine 27-Jährige Frau erhitzte auf ihrem Herd in einer Pfanne Öl, so die Polizei. Zwischenzeitlich schaute sie nach ihren Kindern und vergaß das Öl auf dem Herd. Dieses erhitzte sich so stark, dass es zum Brennen begann. Die Frau und ihre Familie konnten sich rechtzeitig aus der Wohnung retten. Ein Nachbar, der den Brand ablöschen konnte, erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste per Sanka in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht werden. Der Feuerwehr lüftete danach die Wohnung. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. Gegen die Verursacherin wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Themen folgen