27-jähriger Randalierer muss nicht ins Gefängnis

Plus Weil er an paranoider Schizophrenie leidet, wurde der Haftbefehl aufgehoben. Das Gericht ordnete daher die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an

Von Kurt Kraus

In einem sogenannten „Sicherungsverfahren“ hatte die Zweite Strafkammer des Landgerichts Memmingen unter Vorsitz von Richterin Sabine Schuhmaier darüber zu entscheiden, ob ein inzwischen 27-jähriger Asylbewerber aus Lagos (Nigeria) in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird.

Staatsanwaltschaft listet eine ganze Reihe von Straftaten gegen den 27-Jährigen auf

Staatsanwältin Patrizia Rabe listete beim Verlesen der Antragsschrift eine ganze Reihe von Straftaten auf, die der 27-Jährige im Januar und Februar in Türkheim begangen habe, laut Staatsanwaltschaft ganz offensichtlich im Zustand der Schuldunfähigkeit.

Laut Anklage hatte er im Asylbewerberheim in Türkheim einem Mitbewohner mit der Faust ins Gesicht und ein paar Tage später einem anderen gegen den Kopf geschlagen. Weil ihm der Schlüssel für die Toilette verweigert wurde, hatte er am 1. Februar einen Mitbewohner am Hals gepackt, mit einem Messer bedroht und ihm schließlich den Schlüssel gewaltsam weggenommen.

Das gefährlichste Delikt habe er etwa eine Woche später begangen. Wortlos sei er auf einen Mitbewohner zugegangen und habe ihn mit einem Messer links und rechts am Hals verletzt. Der Geschädigte hatte eine Schnittwunde unterhalb des rechten Ohres und einen rund zehn Zentimeter langen Schnitt an der linken Halsseite erlitten. Außerdem hatte der 27-Jährige die Scheibe eines Pkw eingeschlagen und eine Bierflasche auf ein anderes Auto geworfen. Polizisten hatte er übel beleidigt, einen Beamten der Justizvollzugsanstalt sogar bespuckt. Weil der Mann an „paranoider Schizophrenie“ leide, kam es erst gar nicht zu einem Strafverfahren.

Haftbefehl wurde wegen Schuldunfähigkeit aufgehoben

Zwar saß der Betroffene von Anfang Februar bis Ende April in Untersuchungshaft. Als aber klar war, dass der 27-Jährige schuldunfähig ist, wurde der Haftbefehl aufgehoben.

Um weitere Straftaten zu verhindern, war statt dessen ein „Unterbringungsbefehl“ erlassen worden. Der Mann war daraufhin von der Haftanstalt in ein Bezirkskrankenhaus gebracht worden. Auch wenn es also nicht um die Verurteilung eines potenziellen Straftäters ging, machte es sich das Gericht nicht leicht. An drei Verhandlungstagen wurden knapp 40 Zeugen gehört, darunter zahlreiche Polizei- und Justizbeamte.

Am Ende ordnete das Gericht die Unterbringung des 27-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus an, setzte die Unterbringung aber zur Bewährung aus.

Der von den Rechtsanwälten Michael Bogdahn (Memmingen) und Klaus Metterlein (Marktoberdorf) Vertretene verließ das Gerichtsgebäude also als freier Mann, darf sich aber nichts mehr zuschulden kommen lassen.

Ein so genanntes Sicherungsverfahren wird durchgeführt, wenn die Staatsanwaltschaft wegen Schuldunfähigkeit oder dauernder Verhandlungsunfähigkeit des Täters kein Strafverfahren durchführt, das Gericht aber anstelle einer Freiheitsstrafe die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt anordnen kann. Das Sicherungsverfahren ist im Paragraph 413 der Strafprozessordnung geregelt.

