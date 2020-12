13:00 Uhr

30-Jährige findet Geldbeutel und steckt den Inhalt ein

Ein 84-Jähriger hatte seinen Geldbeutel in einer Bank vergessen. Der tauchte im Fundbüro wieder auf - allerdings leer. Nach umfangreichen Ermittlungen kam die Polizei einer 30-Jährigen auf die Schliche.

Wegen Fundunterschlagung muss sich jetzt eine 30-Jährige verantworten, die einen herrenlosen Geldbeutel gefunden und den Inhalt von rund 100 Euro kurzerhand eingesteckt hatte. Laut Polizei hatte ein 84-Jähriger seine Geldbörse in einer Bankfiliale in der Maximilian-Philipp-Straße liegenlassen. Der Geldbeutel wurde dann am Montag, 16. November, im Fundbüro abgegeben – aber ohne das Geld, das sich darin befunden hatte.

Durch umfangreiche Ermittlungen der Polizeiinspektion Bad Wörishofen konnte jetzt eine 30-Jährige als Täterin ausfindig gemacht werden. Sie hatte die vergessene Geldbörse als herrenlos erkannt und eingesteckt. Nachdem sie das Bargeld entnommen hatte, warf sie die Geldbörse weg. Im Fundbüro konnte der Geldbeutel dem 84-Jährigen zugeordnet werden. Wie genau die Beamten der 30-Jährigen auf die Spur kamen, wird von der Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht verraten.

