3500 Kilometer Abenteuer: Stodollik-Film zeigt Kenia hautnah im Allgäu

Eine wundervolle Reise durch die Nationalparks in Kenia durften die Besucherinnen und Besucher des Films „3500 km durch Kenia“ im Bad Wörishofer Kino von Rudolf Huber erleben. Hergestellt wurde er von den bekannten Kneippstädter Filmemachern Matthias und Ursula Stodollik und gezeigt im Rahmen der Allgäuer Filmkunstwochen. Die Stodolliks haben mittlerweile etwa 30 Filme in vielen Teilen der Welt produziert, es war allein schon die fünfte Reise zu einem Dreh nach Afrika.

Drei Wochen lang führte die Reise von Ursula und Matthias Stodollik, diesmal mit einem Guide, durch das herrliche Land in Ostafrika. Herausgekommen sind traumhafte Filmaufnahmen der großen Tiere wie Elefanten Löwen, Giraffen, Zebras, Büffel,Gnus, Krokodilen und viele mehr, aufgenommen aus nächster Nähe. Dazu kamen Eindrücke aus der Steppenlandschaft und von seltenen Vogelarten. Selbst ein Besuch bei den Massai mit ihren bunten Gewändern und Tänzen war möglich gemacht worden. Besonders beeindruckend die Bilder vom Mount Kenia und vom Kilimandscharo mit seinen schneebedeckten Gipfeln.

Im Kneippstädter Kino von Rudolf Huber (links) zeigten Matthias und Ursula Stodollik ihren eindrucksvollen Film „3500 km durch Kenia". Foto: Helmut Bader

Auch, wenn die Temperaturen von recht kühl bis ziemlich heiß reichten, so war das Wetter für die Reise insgesamt doch angenehm, war den Ausführungen der beiden Filmemacher zu entnehmen. Auch Erstaunliches förderte der Film zutage, nämlich dass Kenia mit seiner Hauptstadt Nairobi, wo die Rundreise begann, über ein gutes Handynetz verfügt und selbst in abgelegenen Dörfern oder Lounges das Handy längst dazugehört.

Am Ende der Vorführung hatten Besucher viele Fragen an das Filmepaar. Sie erfuhren, dass die beste Zeit, auf die Pirsch zu gehen, der frühe Morgen oder der spätere Nachmittag ist, dass es keine Probleme mit Insekten gegeben habe oder dass sich die Stodolliks immer sicher gefühlt hatten, auch wenn zeitweise ein Polizist mit Gewehr an Bord des Jeeps mitfuhr. Außerdem hätte es auch sonst, außer einmal bei einer kleinen Überschwemmung, keine Probleme gegeben.

Bei den Dreharbeiten kamen die Wörishofer auch den Raubtieren Ostafrikas ganz nah, wie hier einem Geparden. Foto: Stodollik

Der Dank der Filmemacher galt am Ende Rudolf Huber, der auch diesen Stodollik-Film ins Kino brachte. Die Besucher verließen das Kino mit tiefen Eindrücken von einem wundervollen Land mit seinen Naturparks wie Samburu oder Meru, wo diese noch erhalten wird.

Die Allgäuer Filmkunstwochen dauern noch bis zum 22. Oktober. Es ist bereits die 15. Auflage dieser besonderen Reihe. Mit dabei ist neben Huber auch Kai Erfurt mit dem Kino in Türkheim sowie die Kinos in Marktoberdorf und Oberstdorf. Insgesamt werden mehr als 50 Filme gezeigt.

Wer den Film nicht sehen konnte, hat nochmal die Möglichkeit am Sonntag, 12. Oktober, um 18 Uhr im Kino Türkheim.

Auch der Kilimandscharo durfte bei den Dreharbeiten nicht fehlen. Foto: Stodollik