Tetris in der Mindelheimer Innenstadt

Tetris wird Vierzig - und ist weit mehr als ein Spiel. Es ist unser Leben. Hier ist der Beweis.

Sie hatten es doch auch, oder? Tetris, auf dem Gameboy natürlich. Kein Grund, sich zu schämen – höchstens vielleicht, sich jetzt alt zu fühlen, denn Tetris wurde gerade Vierzig. Unglaublich, oder? Ein Spiel, das uns gelehrt hat, was alles Platz im Leben hat – wenn man es nur oft genug dreht und wendet. Der Gameboy verstaubt längst im Dachboden, doch unser Alltag ist ein gigantisches Tetris-Spiel. Das glauben Sie nicht? Dann passen Sie mal beim Wocheneinkauf auf. Kühlschranktür auf und schon ist man in Level eins. Milchpackungen rein, das geht ja noch. Spätestens bei Joghurt oder Butterstücken wird es knifflig. Drehen, wenden, nochmal drehen: passt. Kommen Wurst und Käse dazu, vielleicht noch Eisbergsalat oder Brokkoli ist Erfindungsreichtum gefragt. Gut geplante Reihen verschwinden im Lauf der Tage, Tetris eben. Allerdings kennt der Kühlschrank kein „Game Over“. Er platzt halt irgendwann, wenn man es übertreibt. Nächstes Level: Koffer packen. Man nehme einen Kofferraum und eine Familie. Los geht’s. Man glaubt gar nicht, was da alles reinpasst. Am Ende ist es wie bei Tetris: Man wähnt sich am Ziel, da kommt ein letzter, vertrackter Stein. Level failed. Nur für Fortgeschrittene ist die Parkplatzsuche in Mindelheim. Wer sein Gefährt da tatsächlich irgendwo reinquetschen kann, erhält Extrapunkte. Der Endgegner ist allerdings der eigene Schreibtisch. Deshalb endet diese Kolumne hier auch. Es müssen dringend ein paar Baureihen verschwinden.

