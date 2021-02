vor 18 Min.

400 Schulranzen für Afrika

Der Aufruf von Kathrin von Erffa, Kinder in Malawi zu unterstützen, traf in Mindelheim auf ein überwältigendes Echo

Was für ein überwältigender Erfolg für Kathrin von Erffa und ihre Aktion für die gemeinnützige Organisation Mary’s Meals: Die Mindelheimerin hatte über die Mindelheimer Zeitung dazu aufgerufen, alte Schulranzen oder Rucksäcke samt Stiften und anderem Unterrichtsmaterial für arme Kinder in Afrika zu spenden. Sie sollen nach Malawi gehen.

Weit mehr als 400 gefüllte Schultaschen und Rucksäcke wurden an den Fenstern des Pfarrheims von St. Stephan „to go“ abgegeben. Unzählige Privatleute aus dem Einzugsgebiet der MZ waren dem Aufruf gefolgt und hatten liebevoll Schultaschen für Schulkinder in Malawi gepackt. Auch zahlreiche Mindelheimer Firmen halfen mit. Im Spätsommer, wenn die Sammelaktion abgeschlossen sein wird, geht der Transport Containerspedition und Schiff an die Schulen in Malawi, bei denen Mary’s Meals ausgegeben werden. Die Organisation stammt ursprünglich aus Schottland. Sie ist in den 19 ärmsten Ländern der Welt aktiv. Sie sorgt vor allem dafür, dass Kinder ausreichend zu essen haben und so die Schule besuchen können. Das Mindelheimer Maristenkolleg und die Maria Ward Realschule haben signalisiert, dass sie sich dem Projekt anschließen wollen, eventuell auch die Mindelheimer Grundschule. (mz)

