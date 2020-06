05.06.2020

42-Jähriger prügelt auf Verlobte ein

Betrunkener geht mehrfach auf seine Partnerin los

Ein heftiger Streit zwischen einem verlobten Paar ist am Mittwochnachmittag eskaliert: Zunächst lieferten sich ein 42-Jähriger und seine 41-jährige Partnerin nur eine lautstarke verbale Auseinandersetzung in ihrer gemeinsamen Wohnung in der Messerschmittstraße. Doch der Streit wurde immer heftiger und verlagerte sich dann nach draußen, wobei dutzende Geschirr- und Inventarteile der Wohnung auf dem Rasen und Gehweg landeten. Ein Nachbar wurde aufgrund des Lärms auf den Vorfall aufmerksam und half der 41-jährigen Frau in der körperlichen Auseinandersetzung.

Hierbei wurde der hilfsbereite Nachbar durch den angetrunkenen 42-jährigen Lebensgefährten durch einen Biss an den Fingern verletzt, was dieser mit einem Faustschlag in dessen Gesicht quittierte. Bei Eintreffen der Polizeistreife hatte sich der 42-jährige Aggressor bereits mit seinem Roller vom Ort des Geschehens entfernt, konnte aber durch eine weitere Polizeistreife aus Mindelheim gefasst werden. Das vorläufige Atemalkoholergebnis betrug über 1,1 Promille. Ihm wurde zunächst ein polizeiliches Kontaktverbot ausgesprochen und die Wohnungsschlüssel abgenommen. Nach Aufnahme des Vorfalls durch die Beamten sowie einer Blutentnahme wegen der Fahrt mit dem Roller wurde er aus der polizeilichen Obhut wieder entlassen.

Die Freundin des Mannes bat die Polizei am Abend aber dann erneut um Hilfe. Sie hatte nach einer erneuten handfesten Streitigkeit mit ihrem Verlobten Zuflucht beim Nachbarn gefunden. Nachdem der immer noch alkoholisierte 42-jährige Wörishofer dies mitbekommen hatte, durchschlug er die Fensterscheibe seines Nachbarn und kletterte in dessen Wohnung, um die Frau dort zur Rede zu stellen. Da diese sich eingeschlossen hatte, versuchte er auch noch, die Tür zum Zimmer aufzubrechen. Da dies misslang, flüchtete er wieder mit seinem Roller. Nach kurzer Fahndung konnte der 42-Jährige festgenommen werden. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen. (mz)