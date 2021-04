42-jähriger Bad Wörishofer schon wieder sturzbetrunken und aggressiv

Schon zum zweiten Mal innerhalb von nur zwei Tagen hat ein 42-jähriger Bad Wörishofer die örtliche Polizei auf Trab gehalten. Um die Allgemeinheit zu schützen, wurde er in ein Krankenhaus eingewiesen.

Vor zwei Tagen hatte er scheinbar grundlos gegen ein Auto getreten und sich dann selber angezeigt. Am Mittwochnachmittag rastete der 42-Jährige dann im Ostpark erneut völlig aus. Wie sich herausstellte, war der Randalierer auch diesmal sturzbetrunken. Weil von dem Mann eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht, wurde er in einem Krankenhaus untergebracht. Anzeigen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses, Bedrohung und Widerstand gegen Polizeibeamte sind dem 42-Jährigen sicher.

Spaziergänger sprach den Mann an, als er vor den Augen von Kindern an eine Bank im Bad Wörishofer Ostpark urinierte

Laut Polizei war es zwischen dem Randalierer und einem Spaziergänger zu einem Wortgefecht gekommen, weil der 42-Jährige an einer Parkbank urinierte und der Spaziergänger ihn daraufhin ansprach, weil sich zu dieser Zeit auch Familien mit Kindern in der Nähe aufhielten. Der 42-jährige Wildpinkler reagierte erst mit einer verbalen Bedrohung und dann auch mit einem tätlichen Angriff. Auch weitere Zeugen konnten die Situation nicht beruhigen. Durch die alarmierte Polizei ließ sich der Mann trotzdem nicht davon abhalten, weiter den Spaziergänger zu beschimpfen und ihn zu bedrohen. Nachdem er den Anordnungen der Beamten nicht Folge leistete, musste er gefesselt werden, so die Polizei. Dabei leistete er körperlichen Widerstand, verletzte einen Beamten und sich selbst leicht.

