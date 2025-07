43.000 Euro gefordert: Mindelheimerin hatte die Trickbetrüger zwei Stunden lang am Telefon

Am Dienstagmittag hat eine unbekannte Person bei einer 62-jährigen Mindelheimerin angerufen und sich als Polizeibeamter ausgegeben. Der Mann gab an, dass die Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Person gestorben sei. Es wurde eine Kaution in Höhe von 43.000 Euro gefordert, die bar in Kaufbeuren übergeben werden sollte. Die Frau wurde angewiesen, das Telefonat während der Fahrt nach Kaufbeuren nicht zu beenden; einen genauen Treffpunkt für die Geldübergabe sollte sie noch erfahren.

Zwei Stunden lang dauerte das Gespräch, wie die Polizei mitteilte: Nachdem die Angerufene aber offenbar immer mehr unangenehme Fragen stellte, legten die Betrüger dann auf. Zu einer Geldübergabe kam es nicht.

Die Polizei Mindelheim warnt vor Trickbetrügern am Telefon

Die Polizei warnt erneut vor solchen Gesprächen mit Trickbetrügern. Die Polizei würde niemals auf diese Art eine Kaution einfordern und empfiehlt, bei verdächtigen Anrufen das Telefonat zu beenden und die zuständige Dienststelle zu verständigen. (mz)