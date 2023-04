450 Jahre für die Blasmusik Breitenbrunn

Beim Jahreskonzert kann die Musikkapelle Breitenbrunn endlich wieder ihr Können zeigen. Die geehrten Musikerinnen und Musiker bringen gemeinsam 450 Jahre Treue für den Verein.

Nach zweijähriger Pause konnte die Musikkapelle Breitenbrunn unter der Leitung von Reinhard Ammann endlich wieder das traditionelle Frühjahrskonzert im Haus der Vereine abhalten. Ammann hatte wieder ein abwechslungsreiches musikalisches Programm zusammengestellt. Von Filmmusik, über ein Tubasolo bis hin zum Gesang und der traditionellen Blasmusik war für Alt und Jung etwas dabei. Mit "The Lion King" boten die Breitenbrunner Musikanten ein Medley mit den Songs aus dem Film und Musical "Der König der Löwen".

Insgesamt wurden 23 Musikerinnen und Musiker der Musikkapelle Breitenbrunn für ihren musikalischen Einsatz im Verein geehrt. Foto: Alena Scholz

Ein weiteres konzertantes Stück war "Indian Fire" von Mario Bürki, bei welchem die Musikanten nicht nur ihre gewohnten Instrumente spielten, sondern auch typisch indianische Geräusche von sich gaben. Auch ein Arrangement des weltbekannten Titels "The Sound of Silence" stand auf dem Programm von Ammann. Das Highlight des Abends war mit Sicherheit das Stück "Farmer's Tuba" von Martin Scharnagl. Bei diesem Solostück gab Matthias Rogg an seiner Tuba das Bestmögliche für das Publikum: Er schlüpfte sogar in das Outfit des "Farmers", mit Gummistiefel und Fendt-Mütze. Nach großem Applaus gab es selbstverständlich eine Zugabe des Tubisten. Im traditionellen Teil standen die Polka "Musikantenparadies" von Alexander Pfluger, der "Astronautenmarsch" arrangiert von Gerald Weinkopf, sowie der Walzer "Halt mich fest" arrangiert von Engelbert Wörndle auf dem Programm.

Die Musikerinnen und Musiker der Musikkapelle Breitenbrunn bedankten sich mit zwei Zugaben für den Applaus

Robert Bisle und Yasmin Preschl sorgten für den Gesang mit "Über sieben Brücken" von Ulrich Swilms. Magdalena Ammann und Jasmin Scholz begleiteten den Abend als Moderatorinnen und sagten zu jedem Stück ein paar erklärende Worte. Die Zuhörer waren begeistert. Es gab viel Applaus und zwei Zugaben. Nicht zu vergessen die Ehrungen der vergangenen zwei Jahre. Ausgezeichnet für die erfolgreich bestandene D1-Prüfung wurden Florian Scholz, Patricia Zwing und Miriam Preschl.

Für ihre jahrelange Vereinstreue wurden weitere 19 Musiker und Musikerinnen geehrt. Besonders erwähnenswert sind Gerhard Haupeltshofer (Trompete), Armin Preschl (Tenorhorn) und Leo Rampp (Bariton), die dem Verein schon seit 50 Jahren treu sind. Vorsitzender Daniel Hefele hielt für alle drei Jubilare eine Rede in Reimform. Hefele hob hervor, dass Gerhard Haupeltshofer seither nicht nur aktiv selbst in der Musikkapelle spielt, sondern auch alle Matthias Rogg bei seinem Solostück "Farmer's Tuba". Insgesamt wurden 23 Musiker für ihren musikalischen Einsatz im Verein geehrt. Musiker und Musikerinnen an der Trompete und am Flügelhorn ausgebildet hat, die an diesem Abend auf der Bühne saßen.

Matthias Rogg bei seinem Solostück "Farmer's Tuba". Foto: Alena Scholz

Armin Preschl spielt und liebt nicht nur sein Tenorhorn, sondern auch das Schwingen des Taktstocks, er springt ein, wenn Ammann verhindert ist, so Hefele. Der dritte Jubilar Leo Rampp hat das aktive Spielen seines Baritons im Verein im Jahr 2022 leider aufgegeben, er engagiert sich jedoch immer noch bei diversen Vereinsaktivitäten, wie dem alljährlichen "Dorfbachfest". Auch hierfür sprach Hefele seinen Dank aus. Nachdem Vorstand Daniel Hefele seine Rede zum Abschluss der Ehrungen beendet hatte, wurde er wider Erwarten selbst geehrt. Daniel Hefele erhielt eine besondere Ehrung für die Tätigkeit als Vorsitzender - und das schon seit 15 Jahren. Zu Ehren Hefeles hielt sein Stellvertreter Matthias Bisle eine Dankesrede und überreichte ihm ein Geschenk im Namen der Musikkapelle Breitenbrunn.

Auch Brigitte Wißmiller, Mitglied der Bezirksvorstandschaft des Bezirkes 10, bedankte sich bei den Geehrten für die Treue von 450 Jahren Blasmusik. Sie betonte, dass die Geehrten zusammen die Hälfte der Jahre für den Verein erbrachten, wie die Gemeinde Breitenbrunn Bestand hat. Als Nächstes sind die Breitenbrunner Musikanten am 1. Mai auf dem Brunnenfest in Waltenhausen zu hören.