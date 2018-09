vor 40 Min.

46-Jähriger in Bad Wörishofen getötet - Verdächtiger festgenommen

Die Polizei rückte heute nach Bad Wörishofen aus, wo ein 46-Jähriger tot in einer Wohnung gefunden wurde.

Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts in der Kurstadt. Ein 55 Jahre alter Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen.

Von Melanie Lippl

Ein 46-jähriger Mann ist am Mittwochmorgen leblos in einem Mehrfamilienhaus in Bad Wörishofen gefunden worden.

Wie die Polizei am Abend mitteilte, konnten die eingesetzten Rettungs- und Polizeikräfte nur noch den Tod des Bad Wörishofeners feststellen. Wegen „äußerer Gewalteinwirkung“ hat die Kriminalpolizei Memmingen daraufhin unverzüglich die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Polizei befragte die Anwohner in Bad Wörishofen und sicherte Spuren

Die Polizei sicherte Spuren und begann, die Anwohner zu befragen. Neben den Kriminalbeamten waren auch Kräfte der Operativen Ergänzungsdienste Kempten und Neu-Ulm eingesetzt, so die Polizei. Um die Todesursache zu klären, hat die Staatsanwaltschaft Memmingen eine Obduktion angeordnet. Mit einem vorläufigen Ergebnis ist nicht vor Ende der Woche zu rechnen, heißt es von Seiten der Polizei.

Tatverdächtig ist ein 55-jähriger Mann aus Bad Wörishofen

Ein Tatverdächtiger ist indessen schon gefasst: Es handelt sich dabei laut Polizei um einen 55-jähriger Anwohner, der das Opfer persönlich gekannt haben soll. Der ebenfalls deutsche Staatsangehörige wurde im Wohnanwesen vorläufig festgenommen, heißt es weiter im Polizeibericht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und einem möglichen Motiv dauern an, so die Polizei.

