vor 35 Min.

46-Jähriger in Wörishofen getötet

Ein Tötungsdelikt hält die Polizei in Bad Wörishofen in Atem. <b>Foto: wwi</b>

Polizei verdächtigt Bekannten als Täter

Bad Wörishofen Ein 46 Jahre alter Mann ist am gestrigen Mittwoch in Bad Wörishofen getötet worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, fand ein Nachbar im Mehrfamilienhaus den leblosen Mann und alarmierte Polizei und Rettungskräfte.

Schnell stellte sich heraus, dass der Mann nach äußerer Gewalteinwirkung gestorben ist. Die Kripo begann sofort mit umfangreichen Ermittlungen und befragte auch die Anwohner in der Umgebung des Tatortes.

Schon im Laufe des Tages erhärtete sich der Verdacht gegen einen 55 Jahre alten Bekannten des Opfers, der gestern vorläufig festgenommen wurde. Die Ermittlungen zu Motiv und Tathergang dauern noch an. Zur genauen Klärung der Todesursache wurde eine Obduktion angeordnet, mit einem Ergebnis wird laut Polizei Ende der Woche gerechnet. (ulf)

Themen Folgen