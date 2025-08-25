Icon Menü
48.00 Quadratmeter Wohnfläche pro Jahr sollen in diesem Ziegelwerk im Allgäu entstehen

Mindelheim/Kammlach

48.000 Quadratmeter pro Jahr: Ziegelhäuser in Rekordzeit werden im Allgäu gebaut

In den neuen Hallen der Firma WMM bei Kammlach werden Wohnhäuser auf eine besondere Art gefertigt: Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Kosten – und ist preiswürdig.
Von Melanie Lippl
    • |
    • |
    • |
    Jeweils 25 Quadratmeter groß sind die Module, die miteinander kombiniert werden können. In Hallen bei Kammlach werden sie gefertigt.
    Jeweils 25 Quadratmeter groß sind die Module, die miteinander kombiniert werden können. In Hallen bei Kammlach werden sie gefertigt. Foto: Niklas Hesser/VR Innovation Preis

    Stein auf Stein, das Häuschen wird bald fertig sein – das war einmal. Heute heißt es: Modul auf Modul, fertig ist das Haus, wie cool! Die Mindelheimer Firma WMM Modulbau hat es mit ihrem neuen, patentierten System geschafft, dass Mehrfamilienhäuser, Hotels und Wohnheime binnen kürzester Zeit und deutlich günstiger errichtet werden können, und das in Ziegel-Massivbauweise. Damit hat das Unternehmen auch die Jury des mit 25.000 Euro dotierten VR-Innovations-Award der Volks- und Raiffeisenbanken überzeugt. Doch wie genau werden diese Modulhäuser eigentlich gebaut? Für uns hat Firmenchef Tobias Waltl die Tore seiner frisch eingeweihten Hallen bei Kammlach geöffnet und einen Blick hinter die Kulissen gewährt.

