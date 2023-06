50-jährige Motorradfahrerin landet im Straßengraben

Schmerzhaft endete ein Motorradausflug mit ihrem Mann für eine 50-Jährige: Sie kam zwischen Türkheim und Ettringen von der Straße ab und wurde leicht verletzt.

Die 50-Jährige und ihr Mann fuhren laut Polizei am Sonntagmittag hintereinander auf ihren Motorrädern die Staatsstraße 2015 von Türkheim in Richtung Ettringen. Beim Abbiegen nach Berg kam die 50-Jährige aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben.

Die Feuerwehr aus Ettringen und die Rettungskräfte aus Bad Wörishofen waren im Einsatz

Die Motorradfahrerin wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand kein Sachschaden. Im Einsatz waren neben einer Streife der Polizei Bad Wörishofen der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr Ettringen. (mz)