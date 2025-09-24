50 Jahre Liebe und Zusammenhalt: Das Ehepaar Heiler feiert goldene Hochzeit in Türkheim

Es gibt viele Rezepte für eine lange, glückliche Ehe, doch harmonisch verläuft sie nur, wenn sie aus zwei „besseren Hälften“ besteht. Diese Weisheit des französischen Schriftstellers Honoré de Balzac wies vermutlich auch Friederike und Anton Heiler den Weg durch 50 Ehejahre. Jetzt feierten die Eheleute im engsten Familienkreis das Fest der goldenen Hochzeit in Türkheim.

Hier lernte sich das Türkheimer Jubelpaar kennen

Anton Heiler erblickte am 10. Mai 1956 im Wertachmarkt das Licht der Welt, seine Frau wurde am 27. April 1958 im hessischen Groß-Gerau geboren. Mit fünf Jahren zog sie mit ihren Eltern nach Türkheim, wo sie auch die Schulbank drückte. Der Jubilar lernte seine Friederike beim Rosenmontagsball in einer Türkheimer Gaststätte kennen und lieben. Am 13. September 1975 tauschten sie in der Wallfahrtskirche Maria Vesperbild die Ringe und schlossen den Bund fürs Leben. Aus der Ehe gingen drei Töchter und sieben Enkelkinder hervor. Die Eheleute Heiler können auf ein bewegtes Leben zu zweit zurückblicken. Sie sind in Türkheim gut verwurzelt.

Anton Heiler absolvierte nach Schulbesuch eine Lehre als Maschinen-Schlosser und war dann 50 Jahre bis zur Rente bei der Firma Grob in Mindelheim tätig. Seine bessere Hälfte machte eine Ausbildung zur Textilverkäuferin und arbeitet bis zur Hochzeit in Bad Wörishofen. Danach leitete sie ein kleines Familienunternehmen.

Was ist das Rezept für ein langes Eheleben?

Für das Vereinsleben im Wertachmarkt hatte Anton Heiler schon immer ein Faible. Er ist Mitglied beim Fischerei-Verein und auch beim TSV Türkheim als Fahnenträger gern gesehen. „Zusammen ein schönes Zuhause aufbauen, sich gegenseitig unterstützen und immer Kompromisse schließen“, das ist für die Heilers das Rezept für ein langes Eheleben. „Es ist einfach schön, wenn man sich nach 50 Jahren immer noch gern mag“, findet die Jubilarin und fügt hinzu: „Man kann doch nicht einfach die Koffer packen und davon laufen, wenn es mal in der Ehe nicht so gut läuft.“

Auch im Alter legt das Jubelpaar die Hände nicht in den Schoss, unternimmt gerne Busreisen und Flusskreuzfahrten. Weil der Naturschutz Anton Heiler sehr wichtig ist, hat er eine Wiese gekauft und pflanzt dort Nadel,-Laub,-und Obstbäume. Hobby der Jubilarin ist ihre Familie und die Enkelkinder. Im Namen der Marktgemeinde gratulierte Bürgermeister Christian Kähler dem Ehepaar Heiler zur goldenen Hochzeit. Landrat Alex Eder und Ministerpräsident Markus Söder übermittelten schriftlich Glückwünsche.