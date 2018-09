vor 31 Min.

50.000 Euro Schaden bei Brand in Mindelheim

In einem Holzverschlag in der Landsberger Straße in Mindelheim ist ein Feuer ausgebrochen. Es griff auch auf das angrenzende Wohnhaus über.

Von Sandra Baumberger

In beißenden Rauch gehüllt war am Samstagabend ein Haus in der Landsberger Straße in Mindelheim. In einem Holzverschlag, der an das Haus angebaut ist, war gegen 18.40 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, griffen die Flammen auf die Holzfassade des Hauses über. Die Freiwillige Feuerwehr Mindelheim, die mit einem kompletten Löschzug im Einsatz war, habe dank ihres engagierten Eingreifens jedoch verhindern können, dass sich das Feuer weiter ausbreitete, so die Polizei.

Nach einer ersten Schätzung beläuft sich der Sachschaden auf rund 50.000 Euro, verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang noch unklar und wird nun von der Kriminalpolizei in Memmingen ermittelt. Neben der Feuerwehr waren auch zwei Rettungsdienstbesatzungen, ein Notarzt und drei Polizeistreifen vor Ort.

