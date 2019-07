vor 24 Min.

53 glückliche Häuslebauer im Mindelheimer Baugebiet

Die Stadt vergab Bauplätze im Mindelheimer Norden, musste aber manchen enttäuschen. Hier erfahren Sie, wie die Plätze in dem Baugebiet vergeben wurden.

Von Johann Stoll

Wie begehrt Baugrund in Mindelheim ist, zeigte sich in den vergangenen Wochen bei der Vergabe der Bauplätze für das neue Baugebiet im Mindelheimer Norden. 56 städtische Grundstücke standen zum Verkauf, darunter waren 33 frei stehende Einfamilienhäuser sowie 20 Ketten- und drei Winkelhäuser. 150 Bauwillige bewarben sich. 88 von ihnen gingen leer aus. Noch allerdings sind drei Grundstücke zu haben.

Jeder Bewerber konnte sich auf fünf Grundstücke bewerben, bekam aber im günstigsten Falle nur einen Bauplatz. Die Preise lagen zwischen 175 und 260 Euro je Quadratmeter Grund – je nach Lage. Die Stadt hat sich ein Punktesystem überlegt, um beispielsweise soziale Kriterien zu berücksichtigen. So wurden die Zahl und das Alter der Kinder besonders gewichtet. Wer bisher in einer Mietwohnung lebt, hat bessere Chancen als einer, der bereits Eigentum besitzt. Auch wer sich ehrenamtlich engagiert, hatte bessere Karten. Bessere Chancen hatten auch jene, deren Arbeitsplatz in Mindelheim liegt und die ihren Hauptwohnsitz in der Kreisstadt haben.

Auf das sogenannte „Einheimischenmodell“ wurde dabei bewusst verzichtet. Der Stadtrat hat sich dazu entschlossen, den Zuzug nach Mindelheim nicht zu verhindern, sofern die sozialen Kriterien erfüllt sind und dadurch eine entsprechend hohe Punktzahl erreicht wurde. Es bekamen also auch Bewerber von außen einen Zuschlag. Über 90 Prozent der Bauplätze seien an Mindelheimer vergeben worden.

Neun Bauwillige wurden aus dem Rennen genommen, weil sie keine Finanzierungsnachweise vorlegen konnten. Das hatte die Stadt im Vorfeld zur Bedingung gemacht. 141 wurden angenommen, teilte die Stadt auf Anfrage mit.

Drei Viertel aller Bewerber in Mindelheim haben ihr Wunschgrundstück erhalten

Die drei freien Grundstücke werden den Bewerbern angeboten, die bisher noch keinen Bauplatz erhalten haben. Die Reihenfolge richtet sich hier – ebenfalls entsprechend der Vergaberichtlinie – nach der erreichten Punktzahl. Eine erneute Bewerbung ist nicht erforderlich.

Als sehr erfreulich bezeichnete es die Stadt, dass knapp drei Viertel aller Bauplatzbewerber ihr Wunschgrundstück erhalten haben. Darunter fallen jene, die von den Interessenten mit Priorität 1 oder 2 bewertet wurden. Sämtliche Bewerber wurden dann gemäß der Vergaberichtlinie der Stadt Mindelheim durch die Verwaltung im Vier-Augen-Prinzip „bepunktet“. Die Bauplätze wurden anschließend – entsprechend der erreichten Punktzahl – vergeben. Der jeweilige Bauplatz wurde dem Bewerber zugeteilt, der auf diesem Bauplatz die höchste Punktzahl erreicht hat. Von 53 vergebenen Bauplätzen wurden 48 an Mindelheimer Bürgerinnen und Bürger vergeben.

Die Kriterien waren bereits vor Beginn des Bewerbungsverfahrens in einer Infoveranstaltung öffentlich vorgestellt worden. Der Stadtrat hat die Vergabe in nicht öffentlicher Sitzung geprüft und alles für gut befunden.

