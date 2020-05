18:08 Uhr

55-Jähriger rammt unter Drogeneinfluss in Pfaffenhausen einen Lastwagen

In Pfaffenhausen stießen am Donnerstag ein Lkw und ein Auto zusammen.

Plus In Pfaffenhausen kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Dabei verletzte sich der Verursacher - und muss außerdem mit einer Strafe rechnen.

Von Axel Schmidt

Letztlich einigermaßen glimpflich ging am gestrigen Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall in Pfaffenhausen aus. Für den Verursacher hat das Ganze jedoch ein Nachspiel. Was war passiert?

Laut Polizei fuhr ein 55-jähriger Autofahrer gegen 13.25 Uhr in Pfaffenhausen auf der Mindelheimer Straße in Richtung Kreisverkehr. Zur gleichen Zeit befuhr ein 57-jähriger Sattelzugfahrer die Gegenrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw-Fahrer nach links auf die Gegenfahrspur. Obwohl der Lkw-Fahrer noch versuchte, auf den Gehweg auszuweichen, war ein Zusammenstoß nicht mehr zu verhindern. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr Pfaffenhausen konnte ihn schließlich mit schwerem Gerät befreien. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Dort wurde eine Blutentnahme von der Polizei angeordnet, nachdem ein Drogentest positiv verlief. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Gegen den 55-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (mz)

