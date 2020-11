vor 45 Min.

58-jähriger E-Bikefahrer aus Ettringen stirbt bei Auffahrunfall in Türkheim

Ein 58-Jähriger ist am Sonntagabend in der Augsburger Straße in Türkheim bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Der 58-jährige Pedelec-Fahrer aus Ettringen übersah dabei laut Polizei in der Dämmerung ein am Straßenrand geparktes Auto und prallte frontal gegen dessen Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde e der 58-Jährige gegen das Fahrzeug geschleudert und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Ersthelfer und der hinzugerufene Notarzt versuchten vergeblich, den Verunfallten zu reanimieren. Für den Ettringer kam aber jede Hilfe zu spät, er starb an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an. Die Augsburger Straße in Türkheim war während der Unfallaufnahme für rund zwei Stunden gesperrt.

Themen folgen