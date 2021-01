21.01.2021

5G-Mobilfunk-Gegner demonstrieren in Mindelheim

In Mindelheim will die Bürgerinitiative „Aufklärung 5G Mindelheim“ über den neuen Mobilfunkstandard 5G informieren. Dieses Archivbild zeigt die Initiatorinnen Susanne Streitel (links), Birgitta Müller-Auerbacher (dritte von links) und Sonja Twachtmann (dritte von rechts) mit einem Teil ihrer Mitstreiter.

Plus Die Mindelheimer Bürgerinitiative „Aufklärung5GMindelheim“ hat sich mit rund 150 anderen Organisationen zu einem Bündnis zusammengeschlossen. In Mindelheim ist eine Veranstaltung geplant.

Von Johann Stll

Die Mindelheimer Bürgerinitiative „Aufklärung5GMindelheim“ ist zusammen mit über 150 Bürgerinitiativen und Vereinen dem „Bündnis Verantwortungsvoller Mobilfunk Deutschland“ beigetreten. Die Initiativen kritisieren die Bundesregierung für ihre 5G-Dialoginitiative. Sie fordern eine Abschätzung der Technologiefolgen durch unabhängige Experten und eine Minimierung der Strahlendosis.

Die Gegner des 5G-Mobilfunks wollen in Mindelheim demonstrieren

Am heutigen Samstag beteiligen sich die Mindelheimer zwischen 11 und 12 Uhr am nationalen Aktionstag des Bündnisses. Die Aktion findet am Rathaus Mindelheim statt, bei der Mitglieder der Initiative Plakate zeigen.

Trotz „eindeutiger Belege für die Schädlichkeit der Mobilfunkstrahlung“ werde 5G „ausgerollt“. „Wir würden uns wünschen, dass unsere Bundesregierung das „Vorsorgeprinzip“ beachtet, eine Technikfolgenabschätzung durch unabhängige Experten vornimmt und den Ausbau von 5G so lange aussetzt, bis die Schädlichkeit der Strahlung durch 5G erforscht ist“, so Streitel weiter. Sie seien aber nicht gegen Mobilfunk an sich.

In einem Offenen Brief fordert das Bündnis 17 Punkte

Mit einem Offenen Brief wendet sich das neu gegründete deutschlandweite „Bündnis Verantwortungsvoller Mobilfunk Deutschland“ (BVMDE) an den Bundespräsidenten, die Bundeskanzlerin, Ministerien und Politikerinnen und Politiker von Bund und Ländern, das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), die Strahlenschutzkommission (SSK) sowie an die Öffentlichkeit.

Der offene Brief ist eine Reaktion des Bündnisses auf die Offensive der Bundesregierung „Deutschland spricht über 5G“ und enthält 17 Forderungen für eine gesundheitsverträglichere Mobilfunkversorgung.

Thomas Warmbold, ein Mitglied des Bündnisses, bezeichnet das Vorgehen der Bundesregierung beim Mobilfunk als inakzeptabel: „Mit der Dialoginitiative verkauft die Bundesregierung 5G als attraktiv, ohne die Bevölkerung über die Risiken zu informieren. Vor den Gesundheitsgefahren warnen selbst wissenschaftliche Dienste der EU.“ Verschwiegen werde von der Bundesregierung auch der hohe Energiebedarf durch 5G, der die Umweltkrise beschleunigen werde. Über die Möglichkeit der totalen Überwachung mit 5G und Big Data schweige sich das Dialogbüro der Bundesregierung gänzlich aus.

Die Mobilfunkstrahlung wird auch von der WHO als möglicherweise Krebs erregend eingestuft. Neueste Forschungen bestätigten zudem Befindlichkeits- und Fruchtbarkeitsstörungen.

Besonders empört sind die Bürgerinitiativen darüber, dass sich die Bundesregierung einer 5G-Technikfolgenabschätzung verweigert.

