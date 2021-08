Thuja, Gabionen, Folienzäune: die "Mauern" von heute

Plus Ein Allgäuer Architekt spricht über hohe Mauern, über Menschen, die sich hinter Folien einigeln, und darüber, warum er dennoch voller Hoffnung auf die Jugend von heute blickt.

Vor 60 Jahren begann mitten in Berlin der Mauerbau. Herr Schröck, Sie sind Architekt und Geschäftsführer des Architekturforums Allgäu: Warum bauen Menschen Mauern – um ihren eigenen Garten, um ihre Siedlung, um ihr Land?