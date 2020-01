14:36 Uhr

6000 Liter Reinigungsflüssigkeit laufen in Bach

Rund 6000 Liter einer wasserlöslichen Suspension sind nach einem Bedienfehler in einem Bach in Kirchdorf gelaufen.

Ein Bedienfehler ist wohl die Ursache für die Verschmutzung. Welche Auswirkungen dies hat und wie es nun weitergeht, erläutert das Wasserwirtschaftsamt.

Von Markus Heinrich

Größere Mengen verunreinigten Wassers sind am Dienstag in den Kirchdorfer Haldenbach gelangt. Ein größerer Einsatz der Feuerwehr war die Folge. Wie die Polizei mitteilt, sind rund 6000 Liter einer Suspension ausgetreten. Die Information ging gegen 11.15 Uhr ein. Ursache für den Vorfall war wohl ein Bedienfehler. Dieser sei nach dem aktuellen Kenntnisstand wohl einer Entsorgungsfirma unterlaufen, teilte das Wasserwirtschaftsamt in Kempten mit. Dort trafen am Nachmittag die Gewässerproben ein.

Bei der Flüssigkeit handele es sich um Reinigungswasser mit Lackresten, teilt Behördenleiter Karl Schindele mit. Die Flüssigkeit wird in die Wassergefährdungsklasse 1 eingestuft, das bedeutet schwach wassergefährdend. Der Haldenbach sei auf 300 bis 400 Metern Länge verunreinigt, hieß es gestern.

Der Feuerwehr gelang es, die Flüssigkeit aufzuhalten und so einzugrenzen, das sie schrittweise abgepumpt werden kann. Dann werde sie zur Entsorgung in die Kläranlage gebracht, so Schindele.

Wie sich die Verschmutzung auf den Haldenbach auswirkt, sei noch unklar, sagte Schindele. Man habe aber sofort den Zufluss eines nahe gelegenen Fischteiches abgeriegelt, um die Schäden so gering wie möglich zu halten. Die Polizei werde nun prüfen, ob die Staatsanwaltschaft eingeschaltet wird, so Schindele.

