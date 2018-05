vor 21 Min.

62-jähriger E-Bike-Fahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

In Westernach (Landkreis Unterallgäu) ist Samstagnachmittag ein 62-jähriger E-Bike-Fahrer von einem Auto erfasst worden. Er wurde schwer verletzt.

Ein 62-jähriger E-Bike-Fahrer ist in Westernach (Landkreis Mindelheim) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Zuvor hatte der Radfahrer am Samstagnachmittag beim Überqueren einer Kreuzung einem Autofahrer die Vorfahrt genommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der 18-jährige Fahranfänger am Steuer des Wagens erfasste den Radfahrer ungebremst und verletzte ihn schwer. Dass der 62-Jährige einen Fahrradhelm trug, habe ihn laut Polizei vor noch schwereren Verletzungen bewahrt. Der 18-jährige Autofahrer blieb unverletzt. (dpa/lby)