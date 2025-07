Der Mann mit den zwei Gesichtern: 67-Jähriger erwürgt eigene Mutter – Urteil gefallen

Mit gesenktem Blick und zitterndem Kinn sitzt der Angeklagte im Landgericht Memmingen. Es ist still, als er mit brüchiger Stimme sagt: „Es tut mir unendlich leid. Ich würde alles dafür geben, dass es wieder so ist wie vorher.“ Worte, gesprochen, kurz bevor das Urteil gegen ihn verkündet wird – ein Urteil, das einen Prozess beendet, der in Mindelheim für Fassungslosigkeit gesorgt hat. Drei Tage nach Weihnachten hatte der Angeklagte seine eigene Mutter getötet. Nun muss der 67-Jährige für mehrere Jahre ins Gefängnis.

