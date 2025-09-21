Icon Menü
700 Kilo schwerer Grabstein stürzt auf Jugendlichen: Unfall auf Friedhof Türkheim

Türkheim

700 Kilo schwerer Grabstein stürzt auf Jugendlichen

Bei einem Arbeitsunfall auf dem Friedhof Türkheim wird ein 17-Jähriger verletzt.
    Nach einem Arbeitsunfall auf dem Friedhof Türkheim brachte der Rettungsdienst einen 17-Jährigen ins Krankenhaus.
    Nach einem Arbeitsunfall auf dem Friedhof Türkheim brachte der Rettungsdienst einen 17-Jährigen ins Krankenhaus. Foto: Stephan Jansen/dpa (Symbolbild)

    Auf dem Friedhof in Türkheim ist am Freitagmorgen ein 17-jähriger Lehrling eines Steinmetzbetriebs bei einem Arbeitsunfall verletzt worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

    Nach Angaben der Polizei kippte ein bereits aufgestellter, 700 Kilogramm schwerer Grabstein bei Arbeiten daran um und fiel auf das Bein des Jugendlichen. Da der Grabstein über einen Vorbau verfügte, sei das Bein glücklicherweise nicht vollständig eingeklemmt worden. Kollegen konnten den Stein anheben.

    Der Lehrling erlitt laut Polizei augenscheinlich leichte Verletzungen, wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Fremdverschulden werde ausgeschlossen. (mz)

