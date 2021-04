vor 18 Min.

76-Jähriger wehrt sich mit Pfefferspray gegen Mitbewohner

In Türkheim ist am Freitagnachmittag ein Streit eskaliert: Weil ein 21-Jähriger in der verbalen Auseinandersetzung mit einem 76-Jährigen immer aggressiver wurde, griff dieser schließlich zum Pfefferspray.

Themen folgen