00:32 Uhr

77 Bäume mehr

Pflanzen für den Klimaschutz

77 Bäume mehr wachsen bald dank des Projekts „Mehr Bäume für den Klimaschutz“ im Unterallgäu. Wieder konnten Gemeinden über die Fachstelle für Klimaschutz am Landratsamt Unterallgäu Bäume bestellen – vorzugsweise den Baum des Jahres. Das ist heuer die Robinie. 40 Gemeinden beteiligten sich.

Markus Orf, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt, beriet die Gemeinden bei der Wahl der Bäume und des Standorts. Die Bestellung ist nun abgeschlossen, im Herbst können die Gemeinden ihre Bäume an den Bauhöfen in Mindelheim und Ottobeuren abholen. Einen Baum je Gemeinde zahlt die Fachstelle für Klimaschutz.

Seit 2014 gibt es das Projekt „Mehr Bäume für den Klimaschutz“. Die Fachstelle für Klimaschutz und der Fachbereich Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt Unterallgäu wollen damit auf die besondere Bedeutung von Bäumen für Natur und Mensch aufmerksam machen. Sie werden bei der Aktion tatkräftig von den Mitarbeitern der städtischen Bauhöfe unterstützt.

Normalerweise findet jedes Jahr am Tag des Baumes am 25. April, eine feierliche Auftaktveranstaltung zu der Aktion statt, um den jeweilige Baum des Jahres zu pflanzen. Diese hätte heuer im Kindergarten St. Josef in Oberneufnach stattfinden sollen, musste aber aufgrund der Corona-Krise abgesagt werden. Trotzdem hat die Fachstelle für Klimaschutz am Landratsamt Unterallgäu einen Apfelbaum für den Kindergarten gestiftet – ausnahmsweise nicht den Baum des Jahres, da Blätter, Rinde und Samen der Robinie für den Menschen giftig sind. (mz)

