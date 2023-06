78-jährige Autofahrerin missachtet Vorfahrt: Unfall

Mit dem Schrecken kamen die 78-jährige Unfallverursacherin und eine 42-jährige Autofahrerin davon: Beide blieben beim Zusammenstoß ihrer Autos unverletzt.

Am Sonntagmorgen war die 78-jährige Autofahrerin laut Polizei in der Hauptstraße in Bad Wörishofen in südlicher Richtung unterwegs. Beim Abbiegen an der Kreuzung zur Bürgermeister-Stöckle-Straße übersah sie eine von links kommende 42-jährige Pkw-Fahrerin.

Ein Verkehrsschild und ein Blumenkasten waren die Leidtragenden bei dem Unfall in Bad Wörishofen

Beim Zusammenstoß wurde ein Verkehrszeichen und ein vor dem Haus stehender Blumenkasten beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro. Keine der Unfallbeteiligten wurde verletzt, beide Pkw waren noch fahrbereit, so die PI Bad Wörishofen. (mz)