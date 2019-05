13:00 Uhr

79-Jähriger hatte zu tief ins Glas geschaut

Sein Auto hätte der Senior besser stehen lassen: Weil er betrunken fuhr, ist er jetzt seinen Führerschein erstmal los.

Ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot hat sich ein 79-jähriger Autofahrer eingehandelt, der in der Nacht zum Freitag in der Hauptstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Da ein durchgeführter Atemalkoholvortest positiv ausfiel, wurde der 79-jährige Verkehrsteilnehmer auf die Polizeiwache gebracht um dort einen gerichtsverwertbaren Test durchführen zu können. Da dieser schließlich mit 0,8 Promille ebenfalls positiv ausfiel, wurde der 79-Jährige angezeigt.