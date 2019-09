80-jähriger Autokratzer aus Mindelheim muss blechen

Plus Weil er ein Auto vor seinem Geschäft beschädigt haben soll, wird ein Mindelheimer verurteilt. Trotz mehrerer Angebote des Richters zeigt er sich uneinsichtig.

Am Nachmittag des 20. März arbeitet ein Maler auf einem Gerüst in Mindelheim. Er sitzt mit dem Rücken zur Straße. Plötzlich hört er Kratzgeräusche. Kurz darauf nochmal. Er dreht sich um und sieht auf der anderen Straßenseite neben dem Auto seines Kollegen einen älteren Mann, in seiner Hand ein Schlüssel. Der Maler spricht den Mann an, fragt, ob er das Auto zerkratzt habe. Der 80-Jährige reagiert nicht, geht weg und fährt schließlich davon. Was bleibt: zwei Kratzer an der Fahrerseite und ein Schaden von knapp 1900 Euro.

So erzählte es der 28-jährige Maler nun als Zeuge vor dem Amtsgericht Memmingen. Angeklagt war der 80-jährige Mann wegen Sachbeschädigung – zu Unrecht, wie er beteuerte. Der Senior betreibt seit vielen Jahren einen Laden in Mindelheim. Im Frühjahr kam es in der Straße davor zu groß angelegten Bauarbeiten, Lärm und Verkehr inklusive. „Das war der Horror für mein Geschäft“, sagte der Angeklagte, der ohne Anwalt zum Prozess erschienen war. Passanten hätten sich in der Straße oft zwischen Baustellen-Fahrzeugen und den Häusern durchzwängen müssen.

80-jähriger Autokratzer aus Mindelheim widerspricht sich

Der Angeklagte sagte, an jenem Frühlingstag habe er die Bauarbeiten vor seinem Laden beobachtet. Ohne ersichtlichen Grund habe ein Maler auf dem Gerüst, der 28-jährige Zeuge, mit den Händen gefuchtelt. Da er ihn nicht verstanden habe, sei er wieder in sein Geschäft gegangen. Kurz darauf sei der Inhaber des beschädigten Autos gekommen und habe ihm einen einzelnen, „drei bis vier Zentimeter“ langen Kratzer gezeigt. „Ich habe ihm dann gesagt, dass ich nicht in der Nähe des Autos war, und damit war die Sache eigentlich erledigt“, sagte der 80-Jährige.

Trotzdem klingelte kurz darauf die Polizei bei ihm. Dort sagte der 80-Jährige aus, er sei zwar mit einem Schlüssel in der Hand an dem Auto vorbeigelaufen, das vor seinem Geschäft geparkt hatte. Berührt habe er es aber sicher nicht. Er widersprach sich noch in der Vernehmung und sagte laut dem Ermittler: „Es könnte sein, dass ich eventuell dran gekommen bin.“ In diesem Fall tue es ihm leid.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem 80-Jährigen unmittelbar nach den Vorkommnissen angeboten, das Verfahren gegen eine Zahlung an eine gemeinnützige Organisation einzustellen. Das lehnte der Mann jedoch ab, ebenso wie den darauf folgenden Strafbefehl über 450 Euro, weshalb es überhaupt zur Verhandlung kam.

Im Gericht sagte der 80-Jährige nun, er sei nie am Auto vorbeigegangen und schon gar nicht habe es eine Berührung gegeben. Er hatte auch eine andere mögliche Erklärung für die Kratzer, einer davon 28 Zentimeter lang, parat: So hätten Passanten möglicherweise keinen Platz gehabt und seien deshalb am Auto hängen geblieben. Außerdem sei seiner Ansicht nach nicht auszuschließen, dass der Geschädigte mit seinen Vorwürfen die Versicherung betrügen wolle.

Der Richter bietet dem 80-jährigen Mindelheimer einen letzten Ausweg an

„Ich weiß eigentlich nicht, warum wir hier sind“, sagte Richter Nicolai Braun und bot dem Angeklagten vor den Plädoyers einen letzten Ausweg: Er könne seinen Einspruch gegen den Strafbefehl wegen Sachbeschädigung zurückziehen und mit der Geldbuße von 450 Euro noch glimpflich davonkommen. „Sie haben sich da einfach verrannt“, sagte Braun. „Sie haben sich lange über die Baustelle geärgert. Deshalb haben Sie etwas getan, was Sie normalerweise nicht tun würden.“ Die Faktenlage sei klar.

Der 80-Jährige lehnte das Angebot des Richters jedoch ab und erklärte überraschend, die Polizei habe ihn nach der Tat überhaupt nicht vernommen. Dies konnte durch das Vernehmungsprotokoll aber rasch widerlegt werden.

In den Plädoyers hielt Staatsanwalt Weber dem 80-Jährigen zugute, dass er nicht vorbestraft sei. Seine Version des Geschehens klinge aber nach „Märchenstunde“. Das sah auch der Richter so: Anstatt 450 muss der Angeklagte nun 2400 Euro zahlen und die Verfahrenskosten tragen. Der Verurteilte kündigte Revision an: „Ich werde weiter für mein Recht kämpfen.“