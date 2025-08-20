Icon Menü
81-jähriger Anwohner schlägt Paketzusteller in Mindelheim

Mindelheim

Ein Streit endete am Dienstag in Mindelheim mit zwei Ohrfeigen. Den Senior erwartet nun mehrere Anzeigen.
Von Sina-Lara Nachtrub
    Ein Streit in Mindelheim endete am Dienstag handgreiflich.
    Ein Streit in Mindelheim endete am Dienstag handgreiflich. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (Symbolbild)

    Am Dienstagnachmittag kam es in Mindelheim zu einem Streit zwischen einem 81-Jährigen und einem 21-jährigen Paketzusteller, der handgreiflich endete. Der Paketzusteller parkte sein Auto mit laufender Musik vor dem Haus des Seniors, was den 81-Jährigen störte und zum Streit zwischen den beiden Männern führte.

    Senior ohrfeigt Paketzusteller

    Im Verlauf des Streits schlug der Anwohner den Paketzusteller zweimal mit der flachen Hand ins Gesicht und versuchte zudem, ihn mit einer Plastikflasche zu schlagen. Dabei traf er ihn jedoch nicht. Den 81-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Körperverletzung und versuchter schwerer Körperverletzung. (mz)

