13:00 Uhr

88-Jährige bei Sturz vom Fahrrad schwer verletzt

Sie selbst kann sich nicht mehr erinnern, warum sie vom Fahrrad gestürzt ist. Deshalb sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Passanten entdeckten am Sonntagnachmittag eine 88-jährige Frau, die auf dem Fußweg der Frühlingsstraße in Türkheim hilflos unter ihrem Fahrrad lag. Laut Polizei war die Seniorin gestürzt und hatte sich dabei so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Wie sich der Unfall ereignet hat, ist bislang nicht klar, da sich bislang weder Augenzeugen noch mögliche Ersthelfer gemeldet haben. Die 88-jährige Fahrradfahrerin kann sich an den Unfall nicht mehr erinnern.

Hinweise an die Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800.

Themen folgen