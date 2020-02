11:00 Uhr

A 96: Ausblick auf fünf Jahre Bauarbeiten auf der Autobahn

Die Brücke der A96 über den Stadtpark Neue Welt in Memmingen wird für fünf Jahre zur Baustelle. Zunächst wird der südliche Teil der Brücke ausgebaut, dann der nördliche Teil abgerissen und neu errichtet.

Der nördliche Teil der Autobahnbrücke über den Memminger Stadtpark wird abgebrochen und neu errichtet. Was das für Autofahrer bedeutet.

Von Armin Schmid

Die Brücke der A96 über den Stadtpark Neue Welt in Memmingen wird für fünf Jahre zur Baustelle. Was genau das für Anwohner und Autofahrer bedeutet, erklärten Mitarbeiter der Autobahndirektion Südbayern nun bei einer Infoveranstaltung des Amendinger Bürgerausschusses.

Der nördliche Teil der Brücke, also die beiden Fahrspuren Richtung Lindau, wird abgerissen und neu gebaut. Währenddessen sollen Autos und Lastwagen auf vier Spuren auf dem südlichen Teil der Brücke fahren. Im März sollen die Vorbereitungsarbeiten an dem 365 Meter langen Bauwerk beginnen. Insgesamt ist die Baustelle etwa zwei Kilometer lang.

„Ein Ausweichverkehr durch die Stadt Memmingen ist nicht machbar“, sagte Martin Imhof (Autobahndirektion Südbayern). Letztlich muss das südliche Brückenteil deshalb aufwendig ausgebaut und um zwei Meter verbreitert werden. Dies soll von März 2020 bis Mitte 2021 geschehen.

Die Anwohner in Memmingen haben ein halbes Jahr lang keine Lärmschutzwand

Für die Anwohner bedeutet das, dass ein halbes Jahr keine Lärmschutzwand zwischen ihnen und dem Autobahnverkehr steht. Allerdings seien in der Baustelle auch nur 60 Stundenkilometer erlaubt, betonte Imhof. Auf nächtliche Bauarbeiten wolle man weitestgehend verzichten. Der Abbruch des nördlichen Brückenteils beginnt Mitte 2021.

In der Eisenburger Straße wird es dann für längere Zeit eine Vollsperrung geben. Ein neues Regenrückhaltebecken soll verhindern, dass das Regenwasser weiterhin ungefiltert in die Memminger Ach läuft. Den Brückenneubau errichten Bauarbeiter im Zeitraum von Mitte 2021 bis Mitte 2023. Der Umbau des südlichen Brückenteils, das wieder verschmälert wird, dauert noch mal rund ein Jahr und soll laut Imhof Mitte 2024 beendet sein. Baustellenverkehr über den Alpenrosenweg in Amendingen werde sich nicht gänzlich vermeiden lassen.

Wegen einer erforderlichen Grundwasserabsenkung wird in diesem Bereich zudem eine Beweissicherung durchgeführt. So soll vermieden werden, dass es bei eventuellen, im Nachhinein entstehenden Rissbildungen an Gebäuden zu Meinungsverschiedenheiten kommt.

Genauer auf das Thema Lärmschutz ging Tobias Ehrmann, der Leiter der Autobahndirektion, ein. In dem betroffenen Bereich in Memmingen hätten Arbeiter die Lärmschutzwände im Jahr 2017 fertiggestellt – allerdings mit Ausnahme der Brücke. Dort war dies aus statischen Gründen bisher nicht möglich. Nach Abschluss der Bauarbeiten soll eine vier Meter hohe Lärmschutzwand, die sich über den Memminger Stadtpark „Neue Welt“ hinweg erstreckt, für Ruhe abseits der Autobahn sorgen.

Die Autobahnbrücke ist in einem schlechten baulichen Zustand

Ausschlaggebend für die Entscheidung zugunsten eines Neubaus war der schlechte bauliche Zustand. Der nördliche Teil der Brücke, der aus dem Jahr 1984 stammt, hatte eine Nachberechnung nicht bestanden und muss daher erneuert werden. Das neuere südliche Teilbauwerk (Baujahr 1991) haben die Prüfer nicht beanstandet. Dort können wohl noch etwa 20 Jahre lang Autos, Lastwagen und Wohnmobile fahren.

Das Großprojekt kostet voraussichtlich 32 Millionen Euro. In den nächsten fünf Jahren sorgt die Autobahnbaustelle auch für einige Beeinträchtigungen rund um die Brücke. Das ehemalige Landesgartenschaugelände kann nur eingeschränkt benutzt werden. Die Fahrradwege werden weitestgehend offenbleiben. Veranstaltungen müssen jedoch verlegt werden. Der Parkplatz in der Neuen Welt wird gesperrt.

Auf der Wakeboardanlage können die Sportler voraussichtlich ohne Beeinträchtigungen weiter surfen. Der Mitteldamm zwischen den beiden Seen wird geteilt in öffentlichen Verkehr und Bauverkehr. Das Abbruchmaterial soll, soweit möglich, über die A96 aber auch über die Neue Welt in Richtung Süden transportiert werden.