vor 29 Min.

A96: Auto prallt nach Überholmanöver in die Leitplanke

Unfall bei Bad Wörishofen.

Auf der A 96 bei Bad Wörishofen an sich ein Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei war dort ein 37-Jähriger mit seinem Auto in Fahrtrichtung München unterwegs. Der Wagen fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur. Auf Höhe der Anschlussstelle Bad Wörishofen sei plötzlich ein weißes Auto auf die linke Spur gezogen. Der 37-Jährige musste stark bremsen. Der weiße Wagen zog wieder nach rechts, so die Polizei, der 37-Jährige wollte vorbei. Dabei seien sich die beiden Fahrzeug so nahe gekommen, dass der 37-Jährige vor Schreck erneut abbremste und dabei die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Wagen prallte gegen die Mittelleitplanke. Verletzt wurde niemand, der Schaden wird mit rund 8000 Euro beziffert. Die Feuerwehr Mindelheim sicherte die Unfallstelle ab. (m.he)

