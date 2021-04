A96 bei Memmingen: Abrissbagger rücken Autobahnbrücke zu Leibe

Plus Der nördliche Teil des Bauwerks über den Memminger Stadtpark wird durch einen Neubau ersetzt. Das Projekt kostet rund 32 Millionen Euro und soll bis 2024 abgeschlossen sein.

Jetzt geht es der Autobahnbrücke über den Memminger Stadtpark „Neue Welt“ an den Kragen – allerdings nur der Fahrbahn in Richtung Lindau. Diese wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Die Abrissbagger sind seit Kurzem am Werk.

Lärmschutz war aus statischen Gründen bisher nicht möglich

Die Baumaßnahmen sind notwendig, um die Brücke mit Lärmschutzwänden bestücken zu können. Dies war aus statischen Gründen bislang nicht möglich. Denn der nördliche Brückenteil – also die jetzigen Fahrspuren nach Lindau – wurden bereits im Jahr 1984 als Teil der B18 gebaut und entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine Autobahnbrücke. Dagegen kann das im Jahr 1991 errichtete südliche Brückenteil (Fahrtrichtung München) aufgrund seiner Bauweise weiter genutzt werden, sagt Bernhard Möhrle von der Autobahn GmbH Südbayern, der die Abteilung Brücken und Ingenieurbau leitet. Das rund 32 Millionen Euro teure Brückenbauprojekt läuft bereits seit etwa einem Jahr. Denn bevor die Abrissbagger jetzt anrollen konnten, waren umfangreiche Vorarbeiten nötig. So wurde das südliche Brückenteil provisorisch auf vier Fahrstreifen verbreitert, sodass der Verkehr während der folgenden Bauarbeiten umgelenkt und dort in beide Fahrtrichtungen fließen kann. Diese Vorgehensweise wurde deshalb gewählt, weil laut Autobahn GmbH eine Ausweichroute durch das Stadtgebiet schlichtweg nicht machbar wäre.

Der Abbruch dauert bis Mitte Juni

Wie Möhrle auf Nachfrage der MZ weiter mitteilt, wird der Abbruch des nördlichen Brückenteils bis voraussichtlich Mitte Juni andauern. Dann startet umgehend der Neubau. Dieser soll wiederum im Frühling 2023 abgeschlossen und für den Verkehr freigegeben werden.

Die neue Fahrbahn wird im Übrigen den gleichen, speziellen Belag bekommen, wie der gesamte Abschnitt zwischen den dortigen A96-Anschlussstellen. Diese Art von Asphalt soll die Abrollgeräusche von Autos und Lastwagen dämpfen. Der letzte Bauabschnitt umfasst schließlich den Rückbau des provisorisch verbreiterten südlichen Brückenteils sowie den Aufbau von Lärmschutzwänden. Die endgültige Fertigstellung ist für Sommer 2024 geplant.

