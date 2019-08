AOK schließt ihre Geschäftsstelle in Bad Wörishofen

Plus Die Krankenkasse verzichtet auf die Filiale in Bad Wörishofen. Welche Gründe die AOK nennt und wo Versicherte nun die richtigen Ansprechpartner finden.

Die Geschäftsstelle der AOK in der Kaufbeurer Straße 10 in Bad Wörishofen wird zum 1. September geschlossen. Die AOK-Direktion Memmingen begründet diese Entscheidung mit der anhaltend geringen Kundenfrequenz in der Kneippstadt.

Durch den Verzicht auf die Geschäftsstelle in Bad Wörishofen will die AOK ihre „regionale Präsenz im Landkreis dauerhaft zu sichern“. Die über 95.000 Versicherten der Direktion werden dann noch an fünf Standorten betreut: Memmingen, Babenhausen, Ottobeuren, Mindelheim und Türkheim. Andere Krankenkassen sind nur noch in Memmingen und im Landkreis gar nicht mehr mit eigenen Geschäftsstellen vertreten. Rund 50 Prozent der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Unterallgäu sind bei der AOK versichert.

Die AOK hat mehr als 95.000 Versicherte im Unterallgäu und Memmingen

Bislang habe es in Bad Wörishofen eine „geringe Kundenfrequenz“ im Vergleich zu den anderen Geschäftsstellen gegeben. Dies hatte bereits 2015 zu einer Verringerung der Öffnungszeiten auf zwei Tage geführt. „Die in Bad Wörishofen frei werdenden Ressourcen werden in die vorhandenen Standorte investiert“, so Direktorin Regina Merk-Bäuml.

So erhält die Geschäftsstelle im knapp zehn Kilometer entfernten Türkheim erweiterte Öffnungszeiten. „Die an den verbleibenden Standorten vorgehaltenen größeren Beratungsteams können auch eine erheblich umfassendere Betreuung unserer Versicherten gewährleisten“, so Merk-Bäuml.

Die AOK will weiterhin Service im Unterallgäu bieten

Als stärkste regionale Krankenkasse werde die AOK-Direktion Memmingen weiterhin ortsnahen Service bieten, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit der individuellen Pflegeberatung unterstütze die AOK beispielsweise ihre Versicherten zu allen Fragen rund um das Thema Pflege: „Die Pflegeberaterinnen und Pflegeberater helfen mit praktischem Wissen und praxisnaher Unterstützung und nutzen ihre vielfältigen Kontakte zu regionalen Akteuren aus dem Pflegebereich für eine optimale Versorgung von Pflegebedürftigen und deren Angehörige.“

Aber auch die digitale Präsenz habe die AOK ausgebaut. So können über das Online-Portal der AOK Anträge gestellt oder Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen eingereicht werden.

Öffnungszeiten: In Türkheim (ab Montag, 2. September) Montag bis Mittwoch, 8 bis 16.30 Uhr, Donnerstag 8 bis 17.30 Uhr; Freitag von 8 bis 15 Uhr und nach Vereinbarung.

